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Hilaria Baldwin, kısa bir süre önce dünyaya gelen bebeği Romeo Alejandro David ile hamileyken Eroula Dimitri Oubir'e poz verdi. Ardından yine aynı yerde aynı elbiseyle ama bu kez bebeği kucağındayken bir poz daha verdi. Hilaria Baldwin'in "Bekleyiş ve Varış" etiketiyle Instagram sayfasında paylaştığı bu poz takipçilerinden büyük beğeni topladı.