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Alef nerede çekiliyor? Alef oyuncuları kimler, konusu ne? Alef dizisi ne zaman başlayacak?

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in paylaştığı, May Prodüksiyon tarafından BluTV ve FX için hazırlanan, yeni dizi Alef'in yayın tarihi açıklandı. Peki Alef nerede çekiliyor? Alef dizisi ne zaman başlayacak? İşte Alef dizisi oyuncuları ve konusu...

Alef nerede çekiliyor?

Ödüllü yönetmen Emin Alper’in yönetmen koltuğunda oturacağı, Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden merak uyandıran, temelleri tarihe dayanan ve tasavvufi öğelerle donatılmış mistik polisiye dizisi Alef seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Alef dizisi ne zaman başlayacak? İşte Alef dizisi oyuncuları ve konusu...

ALEF DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekim yerleri İstanbul olarak belirlendi. İlk etapta 8 bölüm olarak tasarlanan dizi mini bir polisiye hikayesi olacak. 

ALEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alef dizisi 10 Nisan 21.30'da Blu TV ve FX Türkiye'de izleyici ile buluşacak.

ALEF OYUNCULARI KİMLER?

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in başrollerini paylaştığı ve yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturacağı ‘Alef’, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

ALEF DİZİSİNİN KONUSU NE?

Osmanlı ve İslam Tarihi’nden izler taşıyan, oyuncuların geçtiğimiz günlerde ilk tanıtım çekimleri için bir araya geldiği dizide genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan),İstanbul’da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşecek. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılacak. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.

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