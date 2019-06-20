Aleksandar Kolarov İstanbul'da!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Fenerbahçe, bombayı patlattı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. 33 yaşındaki Sırp futbolcu ile bugüne kadar yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve transferin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi.

ALEKSANDAR KOLAROV KİMDİR?

10 Kasım 1985'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da doğan Aleksandar Kolarov, yine başkent ekiplerinden Cukaricki'de futbolla tanıştı, profesyonel kariyerine de burada başladı. Buradan, bir başka Belgrad ekibi olan OFK Beograd'a transfer olan Kolarov, burada gösterdiği iyi performansla Avrupa'ya açıldı ve 2007'de 800 bin Euro'luk bonservis ücretiyle Lazio'nun yolunu tuttu.

Henüz 22 yaşındayken transfer olduğu Lazio'da dikkatleri üzerine çeken Kolarov, İtalyan devinde üç sezon geçirdi ve Ada macerasına çıkmak üzere 2010'da 16 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer oldu.

7 yıldır Manchester City'de top koşturan Kolarov, her zaman vazgeçilmez olmasa da istikrarlı performansıyla daima kadroda yer buldu.

2017 yazında 5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Roma formasıyla İtalya'ya geri dönen tecrübeli futbolcu, Roma'nın kaptanlarından biri de oldu.

Roma'da geçirdiği dönemde 90 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 12 gol atarken 15 golün de hazırlayıcısı oldu.

ALEKSANDAR KOLAROV NASIL BİR OYUNCU?

Asıl pozisyonu sol bek olan Kolarov, fiziğiyle de dikkat çeken ve birçok mevkide forma giyebilen, versatil bir futbolcu. 1.87'lik boyuyla dikkat çeken Kolarov, sol bekin yanı sıra sol açık ve stoper bölgelerinde de oynayabiliyor.

Çok hızlı bir oyuncu olmasa da fizik gücünü sahaya koyan Kolarov, rakip kanat oyuncularının korkulu rüyası haline geliyor. Sol ayağını adeta raket gibi kullanan Kolarov, uzaktan şutları ve frikikteki becerileriyle de bilinen bir isim.

Kulüp bazında 7 sezon boyunca Manchester City forması terleten Sırp futbolcu; İngiliz ekibiyle 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Kolarov, Manchester City formasıyla Premier Lig şampiyonluklarının dışında 1 FA Cup, 2 Lig Kupası ve 1 Community Shield kazandı.