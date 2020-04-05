UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Alman ZDF kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Salgın dönemindeki yol haritalarını aktaran Ceferin “Çok özel bir durumla karşı karşıyayız. Ülke federasyonları ve UEFA'nın turnuvaları için harcayabileceğimiz 600 milyon Euro’luk kaynağımız var. Bu süreçte Finansal Fair-Play kurallarını da askıya alıp sezonun tamamlanması bekleyeceğiz. Mali açıdan zorlanan birçok kulüp var. Esnek olmamız gerekiyor” dedi.

BELÇİKA'YA ELEŞTİRİ!

Ceferin, ligin tescil edilmesine karar veren Belçika Futbol Federasyonu’nun yanlış bir karar aldığını da vurgulayarak Belçika takımlarının gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayabileceğini söyledi. Sloven futbol adamı, süresiz askıya alınan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni tamamlamak istediklerini de sözlerine ekledi.

TEMMUZ VE AĞUSTOS VURGUSU

Ceferin, “Maçları seyircisiz oynatabiliriz. Taraftarlı oynatmakla aynı şey değil ama en azından televizyon yayınlarıyla insanların moralini yükseltebiliriz. Hedefimiz maçları temmuz veya ağustos ayında tamamlamak” ifadelerini kullandı.