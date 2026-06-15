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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Aleksander Ceferin'in "ilgisiz maç" yorumuna 13 ülkeden tepki

        Aleksander Ceferin'in "ilgisiz maç" yorumuna 13 ülkeden tepki

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Dünya Kupası'nın 32 takımdan 48 takıma çıkarılmasının "tamamen ilgisiz" maçlara neden olduğu yönündeki yorumuna federasyonlardan tepki geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 01:31 Güncelleme:
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        Ceferin'in "ilgisiz maç" yorumuna 13 ülkeden tepki!

        2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki takım sayısının 32'den 48'e çıkarılmasının "tamamen ilgisiz" maçlara neden olduğunu savunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 13 ülkeden tepki aldı.

        Ceferin'in yeni formata yönelik eleştirisine karşı, 13 ülke federasyonu ortak açıklama yaptı.

        Açıklamada, Ceferin'in yorumu nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşandığı ve söz konusu takımların da saygıyı hak ettiği vurgulandı.

        Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, Gana, Senegal, Fildişi Sahili ve Güney Afrika'nın destek verdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kalifiye olan her ulus saygıyı hak eder. Yeşil Burun Adaları, Curaçao ve Özbekistan için FIFA Dünya Kupası’na katılmak, tarihi bir başarıyı ve nesiller boyu paylaşılan bir rüyanın gerçekleşmesini temsil etmektedir. Futbol, seçkin bir gruba ait değil, Dünya Kupası farklı kültürleri, tarihleri ve futbol yolculuklarını bir araya getirdiği için dünyadaki en büyük futbol organizasyonu."

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