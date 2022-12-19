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Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi

Bir dönemin sevilen yapımlarından biri olan Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle gündeme geldi. Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya olan benzerliğiyle adından söz ettirmişti. Birsu Demir'in son hali bu kez Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi. İşte, Alemin Kıralı Oben'in son hali...

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  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi

    Bir dönemin fenomen dizisi Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle gündeme geldi.
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi

    Kadrosunda Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir son haliyle herkesi şaşırttı.
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi

    Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya olan benzerliğiyle adından söz ettiren Demir, bu kez Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi.
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi

    Şafak Sezer’in sevilen dizisi Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir'in değişimi muhteşem oldu.
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi

    İşte, Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir son hali…
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi
  • Alemin Kıralı'nın Oben'iydi! Birsu Demir'in son hali Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi

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