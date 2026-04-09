        Haberler Kültür-Sanat Müzik Alena Baeva ve Gilbert Varga AKM'de

        Alena Baeva ve Gilbert Varga AKM'de

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri kapsamında 17 Nisan Cuma akşamı, ünlü şef Gilbert Varga AKM'de sahne alacak. Günümüzün en heyecan verici keman virtüözlerinden Alena Baeva'nın solist olarak yer alacağı konserde, Dvorak'ın lirik Keman Konçertosu ve Haydn'ın görkemli Military adlı eseri dinleyiciyle buluşacak

        Giriş: 09.04.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Alena Baeva ve Gilbert Varga aynı sahnede

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, müzikseverleri klasik müziğin en etkileyici duraklarına davet etmeye devam ediyor. 17 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserde orkestrayı, zarif yönetim stiliyle tanınan dünyaca ünlü şef Gilbert Varga yönetecek.

        Konserin ilk bölümünde orkestra, teknik kusursuzluğu ve derin müzikalitesiyle uluslararası sahnelerin aranan ismi keman sanatçısı Alena Baeva’yı solist olarak ağırlayacak. Baeva, Antonín Dvorak’ın uzun ve titiz revizyon süreçlerinden geçerek son halini alan, bestecinin tek ve eşsiz keman konçertosu La Minor Keman Konçertosu’nu yorumlayacak. Bestecinin en olgun ve en sevilen eserlerinden olan konçerto, solistin etkileyici performansıyla hayat bulacak.

        Programın ikinci bölümünde ise Şef Gilbert Varga yönetimindeki orkestra, Joseph Haydn’ın 100. Senfonisi’ni seslendirecek. Military (Askeri) olarak da bilinen bu görkemli eser; büyük davul, zil ve üçgen gibi vurmalı çalgıların kullanımıyla o dönemde büyük ilgi uyandıran ve Osmanlı mehter müziğinin tınılarını hatırlatan satırlarıyla tanınıyor. Haydn’ın Londra seyahatleri sırasında bestelediği Military, zekice kurgulanmış neşeli ve disiplinli melodileriyle dinleyicilere müzik tarihinde unutulmaz bir yolculuk vadediyor.

