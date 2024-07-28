ALES 2 ne zaman başlıyor ve bitiyor?
ALES 2 sınavı bugün 81 ilde aynı anda gerçekleştiriliyor. Toplamda 100 sorudan oluşacak sınavın sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. İşte, 2024 ALES/2 sınav başlama ve bitiş saati...
Binlerce adayın beklediği ALES 2 sınavı bugün yapılıyor. 157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda güvenliği sağlamak için 21 bin 654 görevli yer alacak. Peki, ALES 2 sınavı ne zaman başlıyor ve bitiyor?
2024 ALES 2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-ALES/2 sınavı, saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
SINAVDA 21 BİN 654 KİŞİ GÖREV YAPACAK
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:
"157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."