ALES başvuru tarihleri ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. 13-23 Mart tarihinde alınan ALES başvuruları yeniden alınacak. İşte detaylar...



ALES BAŞVURU TARİHLERİ 2020

ÖSYM: "13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır."

ALES 2020 BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Algün, sosyal medya hesabından ALES adaylarına seslendi. Aygün, şunları paylaştı:



“Değerli adaylarımız, 2020-ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.”

Algün'ün açıklaması ardından ÖSYM ALES başvurularıyla ilgili duyuru yayımladı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır.

Adaylar başvurularını, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya başvurunun son günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacaktır.

Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.