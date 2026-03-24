        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başvuruları 25 Mart Çarşamba günü itibarıyla başladı. ALES/1 başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday ise bu noktada ALES başvurularının nasıl yapılacağını ve sınav ücretini araştırmaya başladı. Yılda genellikle üç kez düzenlenen ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşmaktadır. Peki, ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM kılavuzu ile 2026 ALES başvuru ekranı ve ücreti...

        Giriş: 24.03.2026 - 22:06
        ALES başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu. Takvimde belirtildiği gibi 25 Mart tarihi itibarıyla ALES/1 başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. ALES/1 başvuru kılavuzunda belirtilen sınav ücretinin bankalar veya online ödeme sistemi üzerinden yatırılmasıyla başvuru işlemi tamamlanacak. Peki, ALES/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2026 ALES başvuru ekranı ve sınav tarihi...

        ALES BAŞVURULARI BAŞLADI

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) başvuruları için beklenen açıklama geldi.

        ÖSYM, ALES/1 başvurularının 25 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla başladığını duyurdu. Adaylar, 2 Nisan 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

        ALES geç başvuruları ise 9 Nisan 2026 günü alınacak. Geç başvurularda sınav ücretinin %50 artırımlı olarak ödenecek.

        ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

        ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2026-ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı. Böylece sınav ücreti belli oldu.

        Kılavuza göre ALES/1 sınav ücreti 1200 TL olarak belirlendi.

        Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.

        ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1), 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak.

        ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

