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        Haberler Bilgi Yaşam ALES BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ 2025 || Son güne girildi! ÖSYM kılavuzu ile 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        ALES başvurusu için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        ALES/1 başvuru tarihleri 2025 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Takvime göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/1) başvuruları 26 Şubat Çarşamba günü sona eriyor. Adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Bilindiği üzere bu sınav, yılda 3 kez lisansüstü kariyer planı yapan adaylar için düzenleniyor. Peki, ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte 2025 ALES başvuru ekranı ve ücreti hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 08:04 Güncelleme: 26.02.2025 - 08:04
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        2025 yılının ilk ALES sınavı için geri sayım başladı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/1) 13 Nisan’da düzenlenecek. 2025 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 19 Şubat’ta başlayan ALES başvuruları, bugün sona erecek. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen ancak henüz başvuru yapmamış olan adaylar ise bu noktada ‘’2025 ALES/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

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        2025 ALES/1 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre 2025 ALES/1 başvuruları, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.

        Geç başvurular ise 7 Mart 2025 tarihinde alınacak.

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        2025 ALES/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

        2025 ALES/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ALES/1 başvuru ücreti, 750 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

        ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

        • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

        • İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

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        ALES/1 NE ZAMAN?

        ALES/1 sınavı, 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

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        ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/1 sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.

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