2025 yılının ilk ALES sınavı için geri sayım başladı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/1) 13 Nisan’da düzenlenecek. 2025 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 19 Şubat’ta başlayan ALES başvuruları, bugün sona erecek. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen ancak henüz başvuru yapmamış olan adaylar ise bu noktada ‘’2025 ALES/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…