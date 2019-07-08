ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ÖSYM tarafından her sene 2 defa düzenleniyor. Lisans eğitimini tamamlamış ve yüksek lisansa devam edecek ya da akademik personel olmak isteyen adaylar ALES'e giriyor. İşte 2019 güz dönemi ALES sınavına dair detaylar...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2019 akademik takvimine göre, güz dönemi ALES başvuruları 9 Temmuz 2019'da yani yarın başlayacak. ALES için son başvuru tarihi 17 Temmuz olarak belirlendi. Ancak henüz ÖSYM tarafından ALES başvuru kılavuzu yayımlanmadı.

ALES SINAVI NE ZAMAN? SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 ALES /2 sınavı 22 Eylül 2019'da adayların katılımıyla ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre sınavın ardından 17 Ekim 2019'da ALES sınav sonuçları açıklanacak.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.