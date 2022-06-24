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ALES başvuru tarihi ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır?

ALES başvuru 2022 için geri sayım sona erdi. Adayların merakla araştırdığı "ALES başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır?" soruları ÖSYM başvuru kılavuzu ile yanıt buldu. 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başladı. İşte ALES başvuru ücreti ve merak edilen detaylar...

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  • ALES başvuru ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti nereye yatırılacak? ALES başvuru tarihi

    Lisans üstü eğitim ve akademik kariyer yapmak için gerekli olan ALES sınavı öncesi adaylar ALES başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvuru kılavuzu ile ALES başvuru ücreti ne kadar ve başvuruların nasıl yapılacağı soruları yanıt buldu. İşte ALES başvuru detayları haberimizde...
  • ALES başvuru ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti nereye yatırılacak? ALES başvuru tarihi

    ALES BAŞVURU TARİHLERİ 2022

    ÖSYM’nin belirlediği sınav takvimine göre, 2022-ALES/2 sınavı için başvurular 24 Haziran tarihinde alınmaya başlanacak ve 04 Temmuz 2022 sona erecek. ALES sınavı ise 21 Ağustos Pazar günü uygulanacak.

    ALES BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI? 

    2022 ALES başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından 24 Haziran 2022 Cuma günü yayınlandı.

    AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) KILAVUZU
  • ALES başvuru ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti nereye yatırılacak? ALES başvuru tarihi

    ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
  • ALES başvuru ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti nereye yatırılacak? ALES başvuru tarihi

    ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, ÜCRET NASIL YATIRILACAK?

    Geçtiğimiz yıl 145 lira olan ALES başvuru ücreti bu yıl 185 TL olarak belirlendi. 

    Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
  • ALES başvuru ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM kılavuzu ile ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti nereye yatırılacak? ALES başvuru tarihi

    Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

    Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

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