Habertürk
Habertürk
        ALES geç başvuru tarihi: 2026 ALES/1 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, geç başvurular hangi gün alınacak?

        ALES geç başvuru tarihi: 2026 ALES/1 sınavı ne zaman, geç başvurular hangi gün alınacak?

        Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla takip ettiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2026 sınav tarihleri gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimi ile başvuru dönemi, sınav tarihleri ve diğer önemli bilgiler kesinleşti. Peki, ALES geç başvuruları hangi tarihlerde yapılacak, başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 04.04.2026 - 17:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Akademik kariyer planlayan adayların yakından takip ettiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2026 tarihleri araştırmaları hız kazandı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte başvuru süreci, sınav tarihleri ve diğer kritik bilgiler netlik kazandı. Peki, ALES için geç başvurular ne zaman yapılacak, sınav tarihi ne zaman? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        2

        ALES/1 BAŞVURULARI TAMAMLANDI

        ÖSYM tarafından 2026 yılında gerçekleştirilecek ALES/1 sınavı için başvurular 25 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihini araştırıyor.

        3

        ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ

        ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ALES/1 için geç başvurular 9 Nisan 2026 tarihinde kabul edilecek. Geç başvuru yapan adaylardan, normal ücretin yüzde 50 fazlası alınacak ve böylece ödenecek tutar 1.800 TL olacak.

        4

        ALES/1 SINAV TARİHİ 2026

        2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1), 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
