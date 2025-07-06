ALES NE ZAMAN 2025, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) tarihi belli oldu.

Takvime göre 2025 ALES/2, 6 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 binada 5 bin 781 salonda düzenlenecek.

Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.