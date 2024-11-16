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        Haberler Bilgi Yaşam ALES ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 ALES/3 sınav saati, oturum bilgisi ve soru dağılımı

        ALES ne zaman, saat kaçta? ALES/3 sınav saati, oturum bilgisi ve soru dağılımı

        Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar ALES sınavına giriyor. ÖSYM tarafından ALES 3 sınav tarihi ve saati belli oldu. 81 ilde aynı anda yapılacak sınavda emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişinin görev alacak. Peki ALES ne zaman, saat kaçta? İşte, ALES/3 sınav saati, oturum bilgisi ve soru dağılımı hakkında bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:26
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        ALES'in ilk iki sınav oturumu geçtiğimiz aylarda tamamlandıktan sonra, bu yılın üçüncü ALES sınavı için geri sayım devam ediyor. Adaylar, sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin bilgileri merakla araştırıyor. Peki, 2024 ALES/3 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar

        ALES/3 BAŞVURULARI TAMAMLANDI

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. ALES/3 sınavı geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alındı.

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        ALES NE ZAMAN?

        ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

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        ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödendi.

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