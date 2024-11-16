ALES'in ilk iki sınav oturumu geçtiğimiz aylarda tamamlandıktan sonra, bu yılın üçüncü ALES sınavı için geri sayım devam ediyor. Adaylar, sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin bilgileri merakla araştırıyor. Peki, 2024 ALES/3 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar

ALES/3 BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. ALES/3 sınavı geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alındı.