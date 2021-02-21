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ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES puan hesaplama işlemi

2021 ALES sınavı koronavirüs salgını gölgesinde düzenlendi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (2020-ALES/2) adaylara, sayısal ve sözel testlerde 100 soru yöneltildi. Sınavın ardından adaylar "ALES puan hesaplama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ALES puan hesaplama ile ilgili merak edilen detaylar...

ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES puan hesaplama işlemi

ÖSYM tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) gerçekleştirildi. Başvuruları geçen yıl 1-12 Ekim'de alınan sınav, 81 ilde ve 88 sınav merkezinde yapıldı. ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES puanı kaç yıl geçerli olacak?

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 150 dakika süre verildi. Sınavdan alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ALES PUAN HESAPLAMA

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

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