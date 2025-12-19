Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam ALES puanı kaç yıl geçerli?

        ALES puanı kaç yıl geçerli?

        Üniversite sıralarından mezun olduktan sonra akademik bir kariyer hayali kuran, yüksek lisans veya doktora yaparak uzmanlaşmak isteyen ya da üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev almayı hedefleyen binlerce gencin önündeki en kritik ve zorlu basamaklardan biri, kısa adıyla ales olarak bilinen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'dır. ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen bu sınav, sadece bir bilgi ölçme aracı değil, aynı zamanda adayların akademik yeterliliklerini ve mantıksal düşünme becerilerini kanıtladıkları bir arenadır.

        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 12:26 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:26
        ALES puanı kaç yıl geçerli?
        Sınava hazırlık süreci, yoğun bir çalışma temposu ve stres gerektirir; bu nedenle elde edilen başarının ne kadar süreyle korunabileceği, adaylar için hayati bir önem taşır. Emek verip yüksek bir puan alan bir aday, bu puanı ne zaman kullanabileceğini ve puanın "son kullanma tarihini" bilmek ister. Peki, akademik kapıları aralayan bu altın anahtarın ömrü ne kadardır ve yapılan son yönetmelik değişiklikleri adaylara ne gibi avantajlar sağlamıştır? İşte tüm detaylar...

        Akademik camiada yer almak uzun soluklu bir maratondur ve bu maratonun başlangıç düdüğü genellikle ALES ile çalar. Adaylar, tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvururken, doktora eğitimine adım atarken veya araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi kadrolara atanmak isterken, ellerindeki ALES sonuç belgesini bir referans olarak sunarlar. Bu belgenin geçerlilik süresi, adayın kariyer planlamasını doğrudan etkiler. Süresi dolmuş bir puan, ne kadar yüksek olursa olsun bürokratik olarak bir anlam ifade etmez ve adayın tekrar o stresli sınav atmosferine girmesini gerektirir. Bu nedenle, puanın geçerlilik süresini bilmek ve takvimi buna göre ayarlamak, stratejik bir kariyer yönetiminin ilk kuralıdır.

        ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        Akademik kariyer yolculuğuna çıkanların zihinlerini en çok meşgul eden ales puanı kaç yıl geçerli sorusunun cevabı, geçmiş yıllarda yapılan önemli bir değişiklikle adayların lehine güncellenmiştir. Eskiden yönetmelik gereği 3 yıl olarak uygulanan geçerlilik süresi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan düzenleme ile uzatılmıştır. Güncel mevzuata göre, ALES sınavından alınan puanlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren tam 5 yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır. Bu değişiklik, adaylara büyük bir esneklik ve nefes alma alanı sağlamıştır. Örneğin, lisans eğitiminin son yılında sınava girip yüksek bir puan alan bir öğrenci, mezun olduktan sonra iş hayatına atılsa bile, aradan geçen 4 yılın sonunda fikrini değiştirip akademiye dönmek istediğinde, cebindeki bu puanı hala kullanabilir durumda olacaktır.

        Sınavdan alınan ales puanı, 5 yıllık süre zarfında yapılan tüm lisansüstü eğitim başvurularında ve akademik kadro alımlarında kullanılabilir. Adaylar, bu 5 yıl içinde tekrar sınava girip puanlarını yükseltme şansına da sahiptirler. Başvuru sırasında, geçerlilik süresi devam eden puanlar arasından en yüksek olanı kullanmak tamamen adayın tercihine bırakılmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en kritik nokta, geçerlilik süresi hesabının sınav tarihinden değil, "sonuç açıklama tarihinden" itibaren başladığıdır. Sonuç belgesinin üzerinde yazan sonuç açıklama tarihi, 5 yıllık geri sayımın başladığı milattır ve başvurularda kurumlar bu tarihi baz alarak hesaplama yaparlar.

        ALES SONUÇLARI NERELERDE KULLANILIR?

        ÖSYM tarafından açıklanan ales sonuçları, adayların Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık olmak üzere üç farklı puan türündeki performansını gösterir. Hangi puan türünün kullanılacağı, adayın başvuracağı programın veya kadronun niteliğine göre değişir. Mühendislik, mimarlık veya fen bilimleri alanında yüksek lisans yapacak bir aday için Sayısal puan belirleyiciyken, hukuk, işletme veya psikoloji gibi alanlar için Eşit Ağırlık puanı, tarih veya edebiyat gibi alanlar içinse Sözel puan devreye girer. Adayların başvurularda kullanabilmeleri için genellikle en az 55 puan almaları gerekir; ancak üniversitelerin ve bölümlerin rekabet koşullarına göre, özellikle araştırma görevliliği gibi kadrolarda 80-90 bandında puanlar hedeflenmelidir.

