ALES sınavı ne zaman uygulanacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bu yıl 3.sü uygulanacak. ALES-3 sınavı öncesi heyecan dorukta. ÖSYM ALES sınav giriş belgelerini açıkladı.
ALES SINAV BELGELERİ AÇIKLANDI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ALES-3 SINAVI NE ZAMAN?
ALES 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.
ALES NE İŞE YARAR?
- Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
- Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
- Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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