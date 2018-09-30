ALES biraz önce sona erdi. Akademik personel olmak veya yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin girdiği ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, bu yıl ikinci defa yapıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES/2 Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de düzenlenen oturumlarda sorunsuz şekilde gerçekleşti.

Sınav saat 10.15'te başladı ve 150 dakika sürdü. Sınavın hemen ardından ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? ALES zor muydu? Soruları cevabını arıyor. İşte ALES sonrası ilk yorumlar...

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ALES soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlanacak. Anacak soru ve cevaplar henüz yayımlanmadı. ALES sonuçları 25 Ekim 2018 Perşembe günü açıklanacak. ALES soru ve cevaplarının kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.

— Umut Ulutaş (@umut_ulutas) September 30, 2018

— Sena Saraç (@fenasarac) September 30, 2018

— A Fehmi ASLAN (@afehmiaslan) September 30, 2018

— Halis YILDIZ (@halis_yldz) September 30, 2018

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