ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ALES sonuçları nasıl sorgulanır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarında geri sayım sürüyor. 23 Kasım tarihinde uygulanan sınavın ardından ALES sınav sonuçları için gözler, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ALES/3 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ALES/3 sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılım gösteren adaylar, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini yayımlamasının ardından ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. ALES/3 sonuçları belirtilen tarihte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime sunulacak. Peki, "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü açıklanacak.
ALES/3 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ALES/3 sınav sonuçları, yalnızca dijital ortamda açıklanacak ve basılı sonuç belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilir: ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfası “sonuc.osym.gov.tr” adresine girin.
T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme giriş yapın. Alternatif olarak, e-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne erişerek sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz. ÖSYM Mobil uygulamasını indirerek de sonuçlarınıza hızlıca ulaşabilirsiniz.Sonuç belgelerinde, adayların sayısal ve sözel testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve başarı sıraları yer alacak. Ayrıca, ÖSYM’nin “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” ile sınav sonuç belgelerinin doğruluğu, rastgele üretilen bir kontrol kodu ile teyit edilebilecek.