ALES/3 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ALES/3 sınav sonuçları, yalnızca dijital ortamda açıklanacak ve basılı sonuç belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilir: ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfası “sonuc.osym.gov.tr” adresine girin.

T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme giriş yapın. Alternatif olarak, e-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne erişerek sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz. ÖSYM Mobil uygulamasını indirerek de sonuçlarınıza hızlıca ulaşabilirsiniz.Sonuç belgelerinde, adayların sayısal ve sözel testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve başarı sıraları yer alacak. Ayrıca, ÖSYM’nin “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” ile sınav sonuç belgelerinin doğruluğu, rastgele üretilen bir kontrol kodu ile teyit edilebilecek.