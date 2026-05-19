ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ALES-1 sonuçları nasıl sorgulanır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Yüksek lisans ve akademik kariyer planı yapan binlerce aday ise şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte sonuç tarihi de netlik kazandı. Peki, ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar sonuçlarını hangi platform üzerinden sorgulayabilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
ALES-1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.
ALES SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Sonuç ekranına giriş yapmak için T.C. Kimlik Numarası ile aday şifresi ya da e-Devlet bilgileri kullanılacak.