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        Haberler Bilgi Yaşam ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı

        ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için bu yıl üçüncü sınav gerçekleşti. ÖSYM tarafından uygulanan ALES 3 sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. İşte ALES/3 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 16:03 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:03
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        ALES sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden öğrenilecek. 17 Kasım’da uygulanan ALES sınav sonuçları için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES 3 sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimiyle ilan edildi. Adaylar sınav sonuçlarını 6 Aralık 2024 tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

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        ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

        Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek.

        Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

        Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

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