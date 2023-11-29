ALES sonuçları sorgulama ekranı 2023 | ÖSYM ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

ALES sonuçları sorgulama ekranı 2023 | ÖSYM ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

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ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Akademik kariyer ve lisans üstü eğitim için sınava katılım sağlayan adaylar "ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...