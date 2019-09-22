ALES soru ve cevapları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bugün 141 bine aşkın öğrenci ALES 2 sınavına girdi. ÖSYM'nin 2019 sınav takviminde ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirlendi. Peki, ALES soruları ne zaman açıklanacak?

ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınav sonuçlarının açıklanmasından bir iki hafta önce ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.

ALES 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının 17 Ekim'de açıklanması planlanıyor.