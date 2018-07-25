ALES yani Akademik Lisans Eğitimi Sınavı 2018 yılında 3 defa gerçekleştirilecek. ALES'e girecek öğrenciler ALES başvuru tarihleri ve ALES sınav ücretlerinin hangi bankalara yatırılacağını yakından araştırıyor. Peki; ALES başvuru tarihleri neler? ve ALES ücretleri hangi bankaya yatar? İşte cevabı...

ALES SINAV TARİHİ

ALES'in 2018 yılındaki ilk sınavı geride kaldı. 2018 yılında 3 defa gerçekleşecek olan ALES'in 2. sınavı Eylül ayında gerçekleşecek.

ALES-2 Ssınav tarihi: 30 Eylül 2018

ALES BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru başlangıç tarihi: 24 Temmuz 2018

Başvuru bitiş tarihi: 2 Ağustos 2018

ALES ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

ALES'in normal başvuru ücreti 100 TL'dir. Normal başvuru tarihlerini yani 24 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar tercih yapmayanlar ilan edilecek geç başvuru tarihlerinde başvurularını gerçekleştirirler. Geç başvuru yapan adaylar ise 150 TL öderler

İşte ALES başvuru ücretlerinin yatırılacağı bankalar:

- Akbank tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’DEN başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’DEN başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’DEN başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’DEN başvuracak adaylar hariç)

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve tüm şubeleri,

Bu seçenekler dışında, ÖSYM’nin ‘Ödemeler’ alanı kullanılarak da ödeme gerçekleştirilebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ