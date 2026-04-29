2026 ÖSYM ALES SINAV TAKVİMİ: ALES/1 sınavı ne zaman, saat kaçta?
Binlerce öğrencinin kariyer hayatı için önemli bir dönüm noktası olan ALES için geri sayım başladı. Sınavın ilk oturumu için başvurularını tamamlayan adaylar, sınav günü ve saatine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki ALES/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 yılının ilk ALES oturumu 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15’te başlayacak sınavın ardından adaylar sonuçlar için bekleyişe geçecek. ALES/1 sonuçlarının ise 5 Haziran 2026’da ilan edilmesi planlanıyor.
ALES 2 VE 3 OTURUM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
ALES/2 Sınav, Başvuru ve Sonuç Tarihleri:
Sınav Tarihi: 26 Temmuz 2026
Başvuru Tarihleri: 10 Haziran 2026 – 18 Haziran 2026
Sonuç Tarihi: 14 Ağustos 2026
ALES/3 Sınav, Başvuru ve Sonuç Tarihleri:
Sınav Tarihi: 29 Kasım 2026
Başvuru Tarihleri: 7 Ekim 2026 – 15 Ekim 2026
Sonuç Tarihi: 17 Aralık 2026