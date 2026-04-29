        Haberler Bilgi Gündem ALES/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES 2 ve 3 oturum sınav, başvuru ve sonuç tarihleri

        2026 ÖSYM ALES SINAV TAKVİMİ: ALES/1 sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Binlerce öğrencinin kariyer hayatı için önemli bir dönüm noktası olan ALES için geri sayım başladı. Sınavın ilk oturumu için başvurularını tamamlayan adaylar, sınav günü ve saatine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki ALES/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:10 Güncelleme:
        Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için kritik bir eşik olan ALES'e sayılı günler kaldı. İlk oturum başvuru sürecini tamamlayan adaylar ise sınavın yapılacağı tarih ve saat bilgilerine odaklanarak araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki ALES/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

        ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 yılının ilk ALES oturumu 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15’te başlayacak sınavın ardından adaylar sonuçlar için bekleyişe geçecek. ALES/1 sonuçlarının ise 5 Haziran 2026’da ilan edilmesi planlanıyor.

        ALES 2 VE 3 OTURUM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        ALES/2 Sınav, Başvuru ve Sonuç Tarihleri:

        Sınav Tarihi: 26 Temmuz 2026

        Başvuru Tarihleri: 10 Haziran 2026 – 18 Haziran 2026

        Sonuç Tarihi: 14 Ağustos 2026

        ALES/3 Sınav, Başvuru ve Sonuç Tarihleri:

        Sınav Tarihi: 29 Kasım 2026

        Başvuru Tarihleri: 7 Ekim 2026 – 15 Ekim 2026

        Sonuç Tarihi: 17 Aralık 2026

        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
