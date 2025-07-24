ALES sonuç tarihi 2025: ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/2 sonuçlarında geri sayım sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, ALES sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Adaylar ALES sonuçlarını, T.C. Kimlik ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresi üzerinden veya mobil uygulamalarından üzerinden sorgulayabilecek. Peki, "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) 6 Temmuz Pazar günü uygulandı. Sınavın sona ermesinin ardından ALES/2 sonuç tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. ALES soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde kısmi olarak yayımlandı. Peki, "ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih...
2025 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.