Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda 3 kez düzenleniyor. Yılın ilk iki sınavına katılmayan adaylar, ‘’ALES/3 ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?’’ sorularının yanıtını merak ediyor. ÖSYM sınav takviminde ALES/3 başvuru ve sınav tarihi bilgisine yer verilmişti. Takvime göre 2024 ALES/3 sınavı başvuruları ekim ayında başlayacak. İşte, 2024 ALES 3 sınav tarihi ve başvuru ücreti...