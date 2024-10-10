Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. 2024 yılının son ALES sınavı Kasım ayında yapılacak. ÖSYM takvimi doğrultusunda ALES/3 başvuruları sona erdi. Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise bu noktada ALES/3 geç başvuru tarihi ve sınav ücreti için araştırmalara başladı. Peki, 2024 ALES/3 geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?