ALES sonuçları bekleniyor! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Binlerce aday, 17 Kasım Pazar günü düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) odaklanmıştı. Sınava katılan toplam 171 bin 640 kişi, bilgilerini sınamak ve hayallerine bir adım daha yaklaşmak için ter döktü. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi ile, ALES/3 sonuçlarının ne zaman duyurulacağı da kesinlik kazandı. Şimdi ise adaylar, açıklanacak sonuçları merakla bekliyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ALES/3 sınav sonuçları sorgulama sayfası...
ALES/3, 17 Kasım’da yurt genelinde gerçekleştirildi. ÖSYM’nin sınav takviminde bulunan bu gün için, 171 binden fazla aday hazırlıklarını tamamladı. Sınavdan sonra gözler, merakla beklenen sonuç tarihlerine çevrildi. Açıklanan bilgilere göre, sonuçlar kısa süre içinde sorgulamaya açılacak. Adaylar, bu sonuçlarla akademik yolculuklarına yön verme şansını elde edecek. İşte ALES/3 sonuçları hakkında bilgiler...
ALES/3 SINAVI TAMAMLANDI
ALES/3, 17 Kasım 2024 tarihinde yapıldı Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürdü. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.