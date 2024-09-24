Alessandra Ambrosio'dan plaj voleybolu şovu

Alessandra Ambrosio, kızının doğum gününü kutlarken; "Bugün olağanüstü bir kadın olma yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. Güçlü, nazik, zeki, yaratıcı, içi ve dışı güzel inanılmaz insan oluşunla bundan daha fazla gurur duyamazdım" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.