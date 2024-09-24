Alessandra Ambrosio'dan plaj voleybolu şovu
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, voleyboldaki yeteneğini plajda sergiledi
Victoria's Secret'ın eski meleklerinden Alessandra Ambrosio, Los Angeles'ın Santa Monica bölgesinde plaj voleybolu oynarken görüntülendi.
43 yaşındaki Brezilyalı model, bikini altı ve kısa tişörtüyle çıktığı plajda voleybol becerilerini sergiledi.
Son dönemde art arda New York Moda Haftası, MTV Müzik Ödülleri ve ABD Açık'taki etkinliklerde boy gösteren ünlü model, plajda arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.
Alessandra Ambrosio, bir ara arkadaşının çocuğuyla ilgilenirken de görüldü.
2018'de ayrıldığı eski nişanlısı Jamie Mazur ile birlikteliğinden iki çocuğu olan Alessandra Ambrosio, kısa bir süre önce kızı Anja'nın 16'ncı doğum gününü kutlamıştı. Ünlü modelin oğlu Noah ise 12 yaşında.
Alessandra Ambrosio, kızının doğum gününü kutlarken; "Bugün olağanüstü bir kadın olma yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. Güçlü, nazik, zeki, yaratıcı, içi ve dışı güzel inanılmaz insan oluşunla bundan daha fazla gurur duyamazdım" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.