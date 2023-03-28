ADRIAMA LIMA'NIN KIZI DA ANNESİNİN BOYUNA YETİŞTİ

Öte yandan Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yaklaşık 8 ay önce Cyan adını verdiği oğlunu kucağına alarak üçüncü kez anne olmaz sevincini yaşamıştı. Lemmers ile mutlu birlikteliği süren Lima, basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Valentina ve Sienna ile birlikte Los Angeles'ta Cirque du Soleil'in gösterisini izlemeye gitti.Öte yandan Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yaklaşık 8 ay önce Cyan adını verdiği oğlunu kucağına alarak üçüncü kez anne olmaz sevincini yaşamıştı. Lemmers ile mutlu birlikteliği süren Lima, basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Valentina ve Sienna ile birlikte Los Angeles'ta Cirque du Soleil'in gösterisini izlemeye gitti.