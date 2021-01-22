Alev Alev dizisinin 11. son bölümü yayınlandı. Son bölümde; Çelebi'nin karşısında uçurumun kenarına sürüklenen Tomris'in kurtulmak için tek şansını, Ozan, Ömer ve Rüya bir araya gelerek yaratır. Alev Alev 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev 11. son bölüm izleme linki...

ALEV ALEV 11. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

ALEV ALEV 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Alev Alev yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ALEV ALEV 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çelebi'ye karşı ellerine büyük bir fırsat geçmek üzeredir. Hapisten çıkan Bülent, kendisine atılan iftiranın bedelini, Tomris ve Çiçek'e çok sert ödetmeye kararlıdır. İskender'in verdiği açık, Kayabeyli Ailesi'ni hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştırır. Rüya ve Ömer arasındaki aşk kıvılcımları ise, büyülü bir anda, yangına dönüşecektir.