Alev Alev 19. yeni bölüm fragmanında; Çiçek ile Ali'nin tartıştığı anların ekrana geldiği sahnede tansiyon giderek yükseliyor. Ali, Çiçek'e beraber gitmeleri için elini uzatırken, bir kez daha Atlas ile kendisi arasında bir seçim yapmaya zorluyor. Çiçek'in vereceği yanıt ise büyük bir merak konusu oluyor.

ALEV ALEV 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV'İN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre, Çelebi ile olan mücadelesini, aynı evin içinde, kocası ile dip dibe sürdürmeye başlar. Ali, Çiçek'e son bir şans vermek için eve döndüğünde, şok olacağı bir tablo ile karşılaşır. Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Ömer ve Rüya, ilişkilerinde bir sınavdan geçmek üzeredir. Çelebi'ye karşı dışarıdan mücadele veren Ozan, Ömer ve Altan'ın yardımcısı Cemre olacaktır.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!