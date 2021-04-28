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Alev Alev 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayında - Alev Alev 25. yeni bölümde neler olacak?

SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Alev Alev 25. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölümüne Rüya ile Ömer'in evliliği damga vuracak. İşte şimdiden merakla beklenen Alev Alev 25. yeni bölüm 2. fragmanı...

Alev Alev 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayında - Alev Alev 25. yeni bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu.

RÜYA İLE ÖMER EVLENİYOR

Rüya ile Ömer'in aşklarının en özel anını yaşadıkları tanıtımda sevilen çiftin düğünü büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ozan'ın tehlike altında olmasını istemeyen Cemre'nin yaşadığı korku ikili arasında gerilimin yükselmesine sebep olurken, Hülya'nın dikkat çeken sözleri akıllara "Çelebi yaşıyor mu?" sorusunu getiriyor.

ALEV ALEV'İN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düşer. Cemre, Çelebi'nin ölümüne ikna olduktan sonra rahat bir nefes alırken, Çiçek'in şüpheleri herkesin aklını karıştıracaktır.

Ömer'in Rüya'dan aldığı sürpriz teklif sonrası, mutluluğun ve yeni bir hayatın kapıları, ikisi için de sonuna kadar açılır. Çelebi'nin kötücül soluğunun kesilmesinin ardından, Yedikule Mahallesi'nin çehresi tamamen değişmeye başlar.

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