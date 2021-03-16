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Alev Alev'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Rüya ve Zeyno arasında gerilim dolu dakikaların yaşandığı tanıtımda Çiçek, İskender ve Atlas’ın keyifli anları yürekleri ısıtıyor. Çelebi ve Cemre'nin dışarıya karşı her şey yolundaymış gibi rol yapması dikkat çekiyor. Ozan'ın bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu olurken, Cemre ile konuşması heyecanı giderek yükseltiyor

Alev Alev'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!
Alev Alev'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!
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HABERTURK.COM

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Rüya ve Zeyno arasında gerilim dolu dakikaların yaşandığı tanıtımda Çiçek, İskender ve Atlas’ın keyifli anları yürekleri ısıtıyor.

Çiçek'in İskender hakkında söylediği olumlu sözler Rüya'nın tepkisine neden olurken, Çelebi ve Cemre'nin dışarıya karşı her şey yolundaymış gibi rol yapması dikkat çekiyor. Ozan'ın bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu olurken, Cemre ile konuşması heyecanı giderek yükseltiyor.

Cemre, Çelebi ile olan mücadelesini, aynı evin içinde, kocası ile dip dibe sürdürmeye başlar. Ali, Çiçek'e son bir şans vermek için eve döndüğünde, şok olacağı bir tablo ile karşılaşır. Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Ömer ve Rüya, ilişkilerinde bir sınavdan geçmek üzeredir.

Çelebi'ye karşı dışarıdan mücadele veren Ozan, Ömer ve Altan'ın yardımcısı Cemre olacaktır.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 19. Bölüm 2. Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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