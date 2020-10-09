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Alev Alev ne zaman başlıyor? Show TV Alev Alev 1. bölüm 2. fragmanı izle

Show TV'nin yeni dizisi Alev Alev için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin 2. bölüm 2. fragmanı dün gece yayınlandı. Alev Alev ne zaman başlıyor? Alev Alev oyuncuları kimler? Alev Alev yeni fragman izle

Alev Alev ne zaman başlıyor? Show TV Alev Alev 1. bölüm 2. fragmanı izle

Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle yakında Show TV’de başlayacak olan ‘Alev Alev’den yeni fragman geldi.Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Deniz Çiçek gibi isimlerin bulunduğu Alev Alev ne zaman başlayacak? İşte Alev Alev 1. bölüm 2. fragmanı...

ALEV ALEV OYUNCULARI

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

1.BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

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