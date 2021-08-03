DHA

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde geçen hafta Çarşamba günü öğle saatlerde çıkan orman yangını, 6’ıncı gününde devam ediyor. Yangına havadan uçak ve helikopterler ile karadan ise yüzlerce arazöz ve binlerce personel ile mücadele ediliyor. Yangında Bucak Şıhlar Mahallesinde bulunan 13 bin metrekare alan üzerinde kurulan ATV saferi tesisi küle döndü. Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev, bir restoran kullanılamaz hale geldi. Tesis içerisinde zaman zaman demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eriği görüldü. Tesiste bulunan 150 saferi aracından 95 tanesi yanarak küle döndü.

SONUNA KADAR MÜCADELE ETTİ

Tesisin sahibi Cengiz Kartal (58) ise tesisini alevlerden koruyabilmek için son anına kadar mücadele etti. Yangın ile daha fazla mücadele edemeyeceğini anlayan Kartal, aracına binerek kaçmak istedi. Bu kez yolda bir süre gittikten sonra alevlerin arasında kaldı. İşletme sahibi dört bir tarafını saran alevler arasında korku dolu anlar yaşadı. Kartal, bir süre sonra yangından kollarından ve başından yaralanarak kurtuldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra tesisine geri dönen işletme sahibi gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Geride hiçbir şeyin kalmadığını gören işletme sahibi zararının 7-8 milyon TL’ye yakın olduğunu ifade etti.

"BİR ANDA YOLDA KAR TİPİSİNE BENZER BİR ALEV TİPİSİ OLDU"

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan işletme sahibi Cengiz Kartal, “15 milyon liranın üzerinde bir yatırımımız var. Bu afette çok büyük zarar uğradık. Canımızı zor kurtardık. Bu işletmeyi 2016 yılında kurduk, daha önceleri başka yerde kiracıydık. Bütün emeğimiz bir yangın ile yandı. Sabaha karşı sabah 05.30 sularında sert bir poyraz esti. Güvercin kafesimiz 100 metre fırladı. Bir dakika içerisinde tesis her yerden yanmaya başladı. 70 tane yangın tüpümüz vardı. Onlar ile müdahale etmeye çalıştık, nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Baktık ki olmuyor, çıkalım dedik. Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. Daha sonraları araba dumandan boğuldu stop etti. 200 metreye yakın alev toğunun içerisinde koştum” sözlerine yer verdi.

"TOPLAMDA ZARARIMIZ 8-9 MİLYON TL ÜZERİNDE"

Yangında kollarından ve kafasından yaralanan Kartal, “Kozalaklar koluma ve kafama geldi. Hayatımı kurtardım. 150 tane ATV aracımız vardı. 95 tanesi yandı. Tesisi kullanılamaz hale geldi. Şuanda bu araçların tanesi 36-40 bin TL. Toplamda zararımız 8-9 milyon TL üzerinde. Devletimiz destek verirse önümüzdeki yıllarda faaliyetlerimize devam ederiz. Biz senede burada 20-25 bin turist ağırlıyorduk” dedi.