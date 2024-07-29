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        Haberler Gündem Güncel Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü | Son dakika haberleri

        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü

        Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangın yan taraftaki fabrikaya da sıçradı. Yangında büyük zarar gören kimya fabrikası kullanılamaz hale geldi. Plastik üretimi yapılan tesis de zarar gördü. Tesislerde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 19:05 Güncelleme: 29.07.2024 - 20:43
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        Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren parfüm, sprey üretimi yapılan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, üretimde kullanılan kimyevi maddelerin de patlamasıyla yanında bulunan plastik üretimi yapılan fabrikaya sıçradı.

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        Yangına, Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

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        Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde TOMA araçları ve çevre ilçelerden de gelen takviye itfaiye ekipleri destek verdi.

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        Yangın söndürme çalışmalarına bölgede bulunan çiftçiler de traktörlerin arkasına bağladıkları su tanklarıyla yardımcı oldu.

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        Sık sık patlamaların meydana geldiği fabrikalardaki yangın, yaklaşık 3.5 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

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        Yangında büyük zarar gören kimya fabrikası kullanılamaz hale geldi. Plastik üretimi yapılan tesis de zarar gördü.

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        Tesislerde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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