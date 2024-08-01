Alevlerin sardığı balkonun tavanı çöktü! Son anda kurtuldular

Sultanbeyli'deki yangın: 3 kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada!
İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Bu sırada balkonda olan 3 kişinin yangını söndürmeye çalıştığı görüldü. 3 kişinin içeri girmesiyle balkon tavanı alevlere dayanamayıp çöktü
Sultanbeyli'de dün öğle saatlerinde 3 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıkmıştı.
DHA'nın haberine göre bitişikteki binanın çatısına sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.
BALKON TAVANI ÇÖKTÜ
Yangın anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu görüntülerinde, binanın çatısını saran alevler balkon tavanının çökmesine neden olurken, balkonda içeri giren 3 kişi ölümden kıl payı kurtuluyor.
Yangın, dün saat 15.30 sıralarında 3 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. İki binanın çatısı alev alev yandı. Yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDULAR
Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde yangın sırasında balkonda olan 3 kişinin yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor. Balkondaki 3 kişinin içeri girmesiyle balkon tavanı alevlere dayanamayarak çöküyor. Balkondan son anda içeri giren 3 kişi ise, ölümden saniyelerle kurtuluyor.