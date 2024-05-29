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        Alex de Souza Antalyaspor’un tesislerini gezdi

        Antalyaspor'un teknik direktörlüğü konusunda anlaşmaya vardığı Alex de Souza tesisleri gezdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 19:30 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:30
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        Alex de Souza Antalyaspor tesislerinde!
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        Dün akşam kente gelen Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne geldi.

        İlk olarak Başkan Sinan Boztepe’yi ziyaret eden Alex, ardından yardımcısı ve Fenerbahçe’den eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio ile birlikte tesisleri gezdi.

        Brezilyalı teknik direktör perşembe günü kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

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