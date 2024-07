Alex de Souza'dan Arda Güler sözleri!

Antalyaspor'da teknik direktör koltuğuna oturan Brezilyalı 46 yaşındaki Alex de Souza ilk röportajını Burdur kampının son gününde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdi. Yarışmacı ve mücadeleci bir takım kurma hedefleri olduğuna dikkati çeken Alex, Türk milli takımın Euro 2024'te sergilediği performanstan, Arda Güler'e kadar tüm sorulara cevap verdi.

Antalyaspor ile yarışan ve yarışmacı bir takım olmak istediklerini ifade eden Alex de Souza, imza töreninde söylediği başka şehirlerden de Antalyaspor'u izlemek için taraftarların geleceği sözlerini yineledi. Alex, "Hedefimiz yarışan, yarışmacı bir takım yaratmak. Tabii ki bu hedefle birlikte bunu yaptığımızda dikkatleri üzerimize çekebiliyoruz. Bunu yaptığınızda dediğim gibi diğer şehirlerden insanlar gelebilir. Herkes bizi izleyebilir. Biz yapabildiğimiz kadar yarışmacı bir takım yapmayı ve hedefleri olan bir takım yaratmayı hedefliyoruz. Bunu yaptığımızda eminim ki Antalyaspor taraftarı, şehir bizi daha çok sevecek ve daha çok sahip çıkacaktır. Bizi kucaklayacaktır. Tabii ki biz hedefimiz olarak her zaman en iyiyi istiyoruz ve her takım aslında en üstte olmak ister" dedi.

"DJENEPO'NUN KAPASİTESİNİN ÜZERİNE ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Transferlerin tamamından memnun olduğunu ifade eden Brezilyalı teknik adam, kırmızı beyazlı ekibin kiralık olarak kadrosuna kattığı Moussa Djenepo'dan beklentisinin yüksek olduğunu aktardı. Daha önce bonservis bedeli 15 milyon Euro'yu bulan Moussa Djenepo'nun kapasitesinin üzerine çıkacağını düşündüğünü söyleyen Alex, "Öncelikle yapılan transferlerin tamamından memnunum. Buraya gelen oyuncuların tamamı kendi isteyerek ve mutlu şekilde geldi. Bu çok önemli, çünkü bir oyuncu çok mutluysa, kendi başarısının, kalitesinin üstüne çıkabilir. Takıma daha çok katkı sağlayabilir. Djenepo da buraya kendisi isteyerek geldiği için kapasitesinin üzerine çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"KALİTESİ İYİ OLAN HER FUTBOLCUYA İHTİYACIM VAR"

Şu ana kadar farklı pozisyonlara transferlerin yapıldığını ifade eden Alex, "Farklı pozisyonlara gelen transferler oldu. Her birinin karakteri farklı. Her biri bu uzun süreç boyunca bizlere yardımcı olacak. Gelecek transferler ise şu anda yönetimin elinde. Onların çalışmasıyla devam ediyor ve ilerliyor. Kalitesi iyi olan her futbolcuya ihtiyacım var. Söylediğim gibi hepsi şu an yönetimin elinde. Hepsi en iyisi için uğraşıyorlar" şeklinde konuştu.

"RONALDINHO HİÇBİR ZAMAN BU ŞEKİLDE AÇIKLAMADA BULUNMADI"

Brezilya'nın efsane isimlerinden olan Ronaldinho'nun Copa America maçları öncesi, 'Bu Brezilya milli takımı, belki de son yılların en kötü takımlarından biri; saygın bir lideri yok, çoğunlukla ortalama oyuncuları var. Futbolu çocukluğumdan beri takip ediyorum ve bu kadar kötü bir durumla karşılaşmamıştım' ifadelerinin sorulması üzerine Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, "Ronaldinho hiçbir zaman bu şekilde bir açıklamada bulunmadı. Bu tamamen basının bir yanıltması ve dikkatleri üzerine çekme çalışmasıydı. Ronaldinho, hiçbir zaman böyle bir şey söylemedi. Bu da çok iyi çalıştı. Bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarabildiler ve onun hakkında uzun bir süre konuşuldu" diye cevap verdi.