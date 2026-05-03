        Haberler Spor Futbol Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı!

        Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı!

        İskoç teknik adam Alex Ferguson, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan Manchester United-Liverpool maçı öncesinde hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 18:43 Güncelleme:
        Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı!

        İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson, maçtan önce rahatsızlanınca tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.

        84 yaşındaki Ferguson'un durumunun kritik olmadığı, kontrollerin ardından evine döndüğü ve istirahat ettiği kaydedildi.

        Manchester ekibini 27 yıl çalıştıran Ferguson, kulübün maçlarını genellikle direktör locasından takip ediyor.

        Ferguson, 2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

