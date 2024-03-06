Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Alexander Blessin: Üzerlerinde ciddi bir baskı var - Futbol Haberleri

        Alexander Blessin: Üzerlerinde ciddi bir baskı var

        Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turu maçında deplasmanda karşılaşacağı Union Saint-Gilloise'nin teknik direktörü Alexander Blessin açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Üzerlerinde ciddi bir baskı var"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibinin teknik direktörü Alexander Blessin, sarı-lacivertli takıma ciddi saygı duyduklarını söyledi.

        Karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin organizasyonun en önemli ekiplerinden olduğunu belirtti.

        Karşılarında ciddi bir rakip bulunduğunu aktaran Blessin, şunları kaydetti:

        "Fenerbahçe dendiğinde önlerinde saygıyla durmam gerekiyor. En önemli ekiplerden bir tanesi. Yarın karşımızda ciddi bir rakip olacak ancak önemli olan soru şu; Konferans Ligi'ni ne kadar ciddiye alıyorlar? Yani şu an Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ın 2 puan gerisindeler. Yarınki maçı ne kadar önemsedikleri önemli bizim için. Üzerlerinde ciddi bir baskı var. Ekipte çok kaliteli oyuncular bulunuyor. Bu oyunculardan hangileri sahaya çıkacak yarın bu da önemli. Konferans Ligi'nde genelde Batshuayi'yi oynatıyorlar fakat Dzeko da çıkabilir."

        ANTHONY MORRIS: MAÇ İÇİN HAZIRIZ

        Union Saint-Gilloise'nın kalecisi Anthony Moris, zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

        Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktaran Moris, "Fenerbahçe çok önemli bir takım ve önemli oyuncular var. Maç için hazırız. Bence bizim tur atlamak için ciddi anlamda şansımız var. Kolay bir oyun olmayacak ama sonunda tur atlama şansımızın olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın