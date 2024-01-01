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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Alexander Djiku ve Daniel Amartey Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edildi - Yılport Samsunspor Haberleri

        Alexander Djiku ve Daniel Amartey Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edildi

        Gana Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli Alexander Djiku, Beşiktaşlı Daniel Amartey ve Samsunsporlu Kingsley Schindler de kadroda yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:43
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        Djiku ve Amartey Afrika Kupası'nda
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        Gana Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu ilan edilirken, Trendyol Süper Lig'den 3 oyuncu kadroya çağrıldı.

        ​​​​​​​Ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Gana'nın kadrosunda, Alexander Djiku (Fenerbahçe), Daniel Amartey (Beşiktaş) ve Kingsley Schindler (Yılport Samsunspor) de yer aldı.

        Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

        Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.

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