        Haberler Spor Basketbol NBA Alexander şov yaptı, Thunder uzatmada kazandı - Basketbol Haberleri

        Alexander şov yaptı, Thunder uzatmada kazandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Detroit Pistons'ı uzatmada 114-110 mağlup etti. Oklahoma City Thunder'da forma giyen Shai Gilgeous-Alexander, 47 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Alexander şov yaptı, Thunder uzatmada kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatmalarda 114-110 yendi.

        Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle takıma liderlik ettiği Thunder'da Ajay Mitchell 14, Chet Holmgren 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.

        Bu sezon ligde 60 maç kazanan ilk takım olan Thunder, tarihinde ilk kez üst üste iki sezonda 60 galibiyet almayı başardı.

        Pistons'ta Paul Reed 21 sayı, 10 ribaunt, Javonte Green 19, Kevin Huerter 17 sayı kaydetti.

        LEBRON JAMES, ABDUL-JABBAR'I YAKALADI

        Los Angeles Lakers, sahasında karşılaştığı Washington Wizards'ı 120-101 yendi.

        Lakers'ta LeBron James 21 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yaparken, Austin Reaves, Luke Kennard ve Jaxson Hayes 19'ar sayı kaydetti.

        Play-off'lar dahil kariyerinde 1.228'inci galibiyete ulaşan LeBron James, NBA tarihindeki en fazla galibiyet rekorunda Kareem Abdul-Jabbar’a ortak oldu.

        Wizards'ta Will Riley 20, Justin Champagnie 18 sayıyla maçı tamamladı.

        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik