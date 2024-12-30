Alexis Fawx: Türkiye'de geçirdiğim zamanı sevdim
ABD'li yetişkin film yıldızı Alexis Fawx, Kapadokya'da dans ettiği anları paylaştı; "Gittiğim her yere âşık oluyorum"
Son dönemde birçok ünlü yabancı Türkiye'yi ziyaret etti ziyaret etti. Pedro Alonso O'choro ve Jared Leto'nun ardından, Natalie Portman da İstanbul'a gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde ise ABD'li ünlü yetişkin film yıldızı Alexis Fawx, Türkiye'ye geldi.
İstanbul'da geçirdiği süre boyunca pek çok fotoğraf çeken, hayranlarıyla sohbet eden Alexis Fawx; o anları, sosyal medya hesabından paylaştı.
Alexis Fawx, son olarak Kapadokya'da Peri Bacaları'nın eşsiz manzarasında dans ettiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.
Alexis Fawx, paylaşımına şunları yazdı; "Ben de gittiğim her yere âşık oluyorum. Oradan ayrılırken hissettiğim o hafif kalp kırıklığına benzer bir bağımlılığım var. Başka biri de böyle mi? Sadece ben mi böyleyim? Arkamdaki muhteşem manzara Kapadokya, Türkiye'dir. Türkiye'de geçirdiğim zamanı sevdim"
Fotoğraflar: Instagram