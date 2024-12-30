Alexis Fawx: Türkiye'de geçirdiğim zamanı sevdim

Alexis Fawx, paylaşımına şunları yazdı; "Ben de gittiğim her yere âşık oluyorum. Oradan ayrılırken hissettiğim o hafif kalp kırıklığına benzer bir bağımlılığım var. Başka biri de böyle mi? Sadece ben mi böyleyim? Arkamdaki muhteşem manzara Kapadokya, Türkiye'dir. Türkiye'de geçirdiğim zamanı sevdim"

Fotoğraflar: Instagram