Aleyna'nın ayısı Büşra'da

Murat Onbul'un yönettiği, Murat Taşkent'in senaryosunu yazdığı 'Fırıncının Karısı' adlı sinema filminde başrolleri Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen paylaştı. Gösterime 27 Eylül'de girecek olan filmde Pekin, hayal dünyasında uçuk, normal yaşamında naif bir kadın olan 'Ferdane'yi canlandırdı.

'Fırıncının Karısı'nda dikkat çeken sahnelerden biri Aleyna Tilki'nin pembe ayısı oldu. Tilki'nin 'Sen Olsan Bari'nin klibinde kullandığı ayı, filmde Büşra Pekin'in bir sahnesinde yer aldı.