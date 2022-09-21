Aleyna Şirin yarışmaya katılma nedenini şöyle anlatıyor:

"Ben küçüklüğümden beri çok yoğun çalışan bir anne ve babanın çocuğuyum. Bu yüzden küçükken de kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. Ülkemi temsil etme sorumluluğumu almak istediğimi fark ettim. Bu yüzden katıldım"